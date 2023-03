Tutto il mondo in queste ultime settimane, si è stretto attorno a Turchia e Siria e alle vittime provocate dal terremoto. L'ultimo in ordine cronologico è stato Francesco Totti, non nuovo a campagne di beneficienza e solidarietà. L'ex capitano giallorosso lo scorso novembre, si è legato alla clinica "Cosmedica" per il trapianto di capelli con la sede proprio in Turchia e oggi tramite i propri account social, ha ufficializzato la sua partecipazione (attraverso la clinica), alla raccolta fondi della protezione civile per aiutare la popolazione turca e siriana colpita dal sisma: "Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria rappresenta una ferita per tutti noi. Sono molto legato alla Turchia e alla popolazione che mi ha accolto con affetto ogni volta che sono stato lì". Queste le prime parole dell'ex numero 10 che poi conclude: "Per questo motivo insieme al mio socio, dottor Levent, abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa nella speranza di essere utili a questa causa".