Florian Thauvin, nuovo attaccante del Tigres, ha rilasciato un'intervista alla televisione messicana Multimedios, ha parlato del suo mancato passaggio al Milan, che a lungo ha pensato a lui considerando l'imminente scadenza di contratto col Marsiglia. "Ho ricevuto un’offerta da Paolo Maldini a gennaio, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande proposta, ma ne ho ricevute altra anche da Lione e Atletico Madrid. Successivamente è arrivato il Tigres e tutto è stato deciso", ha dichiarato.



Thauvin ha poi aggiunto: "Non mi piace parlare di soldi, non sono in Messico per questo, ma anche in Francia, Spagna e Italia mi offrivano parecchi soldi. Se avessi voluto giocare per soldi sarei andato in Cina o in Arabia Saudita. Qui in Messico ho tutto per essere felice: giocare a calcio, i tifosi, un grande club, vincere dei titoli, qui ho tutto".