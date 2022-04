Florian Thauvin, ex attaccante del Marsiglia oggi in forza al Tigres UANL, ha svelato a Canal Plus i motivi del suo mancato trasferimento al Milan nella passata stagione: "Il mio futuro doveva essere al Milan, ma loro non conoscevano ancora il budget per la stagione successiva e non sapevano se avrebbero disputato la Champions League. Mi hanno chiesto tempo, ma arrivato ad aprile non volevo più aspettare".