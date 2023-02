Serata di gala ieri a Parigi, dove sono stati assegnati i premi del Best FIFA Football Awards, quest’anno alla settima edizione. Il periodo preso in considerazione per valutare le stagioni dei partecipanti va dall'8 agosto 2021 al 18 dicembre 2022. Fra i premi assegnati, "The Best FIFA - Miglior giocatore" è andato a Lionel Messi, che ha battuto Karim Benzema e Kylian Mbappé. A votare sono stati capitani delle nazionali di tutto il mondo.



Per la nazionale italiana ha votato Leonardo Bonucci, così: primo Lionel Messi, secondo Karim Benzema, terzo Luka Modric.