Difficilmente chi è stato bambino a metà del primo decennio del 2000 può rimanere indifferente davanti a una notizia che ha colpito i cuori di tutti gli appassionati di wrestling. Alla fine del suo documentario “The Last Ride”,Quella del “” è certamente una delle figure più amate e riconoscibili all’interno dello sport-spettacolo mondiale. Approdato in WWE nel lontano 1990, si è laureato innumerevoli volte campione del mondo,. Undertaker si è reso protagonista di alcuni degli incontri e dei momenti più ricordati da ogni fan, riuscendo, lungo i suoi trent’anni di onorata carriera, ad assurgere al ruolo di vera e propria icona. Un personaggio estremamente sopra le righe, ma capace al tempo stesso di abbattere la barriera della modernità. Impossibile restare indifferenti ai celebri rintocchi di campana che ne annunciavano l’entrata.Parlando del suo ritiro, un Calaway visibilmente emozionato ha detto: “”. Alla base della decisione, la voglia di godersi al massimo la vita familiare accanto alla moglie e alla figlia. Undertaker avrebbe comunque firmato un lungo contratto con la WWE, nel quale è previsto un suo coinvolgimento nel ruolo di ambasciatore per conto della disciplina e della federazione. “” ha affermato l’atleta parlando di un possibile futuro ritorno sul ring; almeno finché a guidare la compagnia ci sarà