Fondamentale. Superato il covid, che l'ha tenuto lontano dai campi per dieci giorni, Theo Hernandez è tornato a giocare martedì, nel secondo tempo della partita contro il Torino, dimostrando ancora una volta perché il titolare è lui. Quella contro gli uomini di Juric non è stata di certo la sua partita migliore, ma è basta solo la sua presenza per vedere un Milan diverso, in fase di copertura e soprattutto di spinta. Pioli ha dimostrato dal suo arrivo in rossonero di saper sfruttare la qualità e la profondità della rosa,Come dargli torto. A Milano l'ex Real Madrid è diventato un giocatore completo, "l'uomo in più", si è lasciato alle spalle l'etichetta di "bravo ma non si applica", con il duro lavoro. Una maturità, una crescita esponenziale che l'ha portato a essere uno dei tre migliori. Potrebbe esserlo ancora per tanto tempo, ma al momento non ci sono certezze. Theo in rossonero sta bene, si sente stimato e valorizzato, in Italia ha messo le radici la sua situazione contrattuale va comunque monitorata.La scadenza, giugno 2024 è lontana, il Milan non ha fretta, ma fuori alla porta ci sono diversi club pronti a bussare.. Il Milan secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, s. Il tempo per trattare non manca, Maldini sa che i risultati portano inevitabilmente a una crescita del monte ingaggi ma come successo in passato con Calhanoglu e Donnarumma (e come sta succedendo con Kessie) non vuole farsi prendere alla gola. Theo è fondamentale, ma al Milan tutti sono utili, nessuno è indispensabile.