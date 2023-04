L'ex attaccante della nostra Serie A Cyril Thereau ha parlato a Tackle Romantico dove ha parlato di diversi temi. Le sue dichiarazioni raccolte da firenzeviola.it: "In carriera ho avuto tanti momenti belli. Uno di questi potrebbe essere il gol alla Juve con la maglia dell'Udinese, alla prima di campionato. Poi la partita contro il Real Madrid. ll momento più brutto della mia carriera invece è stato quando è morto Davide Astori. Il mister arrivò piangendo. Morì una persona speciale, un padre. Ho girato tante squadre e mi era capitato spesso che qualcuno si mettesse a disposizione per darmi una mano, ma con lui è stato diverso. Lui, fin dal primo momento, mi è stato vicino, dicendomi che ci sarebbe stato per qualsiasi cosa. Da sempre è stata una persona top"



PIOLI E NON SOLO - Io l'ho avuto al Chievo e per me era un buon allenatore. Quando sono arrivato alla Fiorentina era già di un altro livello. Una grande persona e un ottimo allenatore. Mi piacerebbe vederlo in un campionato straniero. Il più forte con cui ho giocato? Chiesa. Ha delle ottime qualità. Ma anche Bruno Fernandes, per il percorso che ha fatto e per dove è arrivato. Fortissimo