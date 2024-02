Thiago Motta, bordata dell'agente al Napoli: 'Non verrebbe neanche se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee'

è sicuramente uno degli allenatori più richiesti e corteggiati sul mercato con l'addio ala fine stagione che sembra certo e tantissimi club, italiani e non che lo hanno messo nel mirino. Fra questi c'è anche il Napoli che però, prima ancora di poter iniziare una trattativa, ha ricevuto un brusco stop dall'agente del giocatore,, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha chiuso la porta e spento ogni possibilità di vederlo sulla panchina del Maradona.Un attacco diretto rivolto anche al presidente De Laurentiis: “Thiago Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.Niente Napoli quindi, e allora dove potrà allenare l'ex centrocampista italiano a fine anno? Vi abbiamo raccontato del contatto con lache si sta preparando ad un futuro eventuale senza Allegri (con cui però si dovrà perlomeno trattare o il rinnovo o la rescissione consensuale). Ile lalo stanno valutando al pari di, ma la Serie A non è l'unica pista percorribile dato che sia il(con cui però non c'è la stima assoluta del ds Deco) sia il(che da ex lo coccola da tempo) salvo sorprese cambieranno guida tecnica nel corso della prossima estate. Tante idee un unico obiettivo. Finire la stagione così come l'ha cominciata, portando in Europa ildopo tantissimo tempo.