Il Bologna è al lavoro per convincere Thiago Motta a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. A breve l'allenatore avrà un colloquio con il presidente Joey Saputo, che gli propone un prolungamento per altre due stagioni fino al 2026. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico vorrebbe essere più centrale nelle scelte, anche sul mercato per avere una squadra sempre più competitiva.