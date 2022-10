L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato a Dazn al termine della sfida persa contro la Juventus



PERSO MERITATAMENTE - "Oggi è stata una partita molto complicata. Abbiamo preso il primo gol in contropiede, ma la vittoria della Juventus è meritata".



LAVORARE - "La Juve è una squadra forte e ci ha messo in difficoltà. Non riuscivamo a uscire dalla nostra metà campo, le poche volte che lo abbiamo fatto loro hanno difeso molto bene. Noi dobbiamo migliorare in tutti i sensi. Ho visto anche cose positive stasera, anche se il risultato è negativo. Dobbiamo lavorare e pensare alla prossima partita contro la Samp".



SUPPORTO AD ARNAUTOVIC - "Il modulo è importante, ma non esiste solo il modulo. Arnautovic ha fatto una buona prestazione, tutta la squadra deve essere capace di dargli supporto. Bisogna attaccare insieme, creare superiorità, portare palla da una parte all'altra. Abbiamo qualità, possiamo migliorare. Oggi abbiamo avuto poche possibilità di giocare nella loro metà campo, chiaramente è stato più difficile per Arnautovic avere occasioni".



STIAMO BENE - "Io sono arrivato da poco ma vedo bene i giocatori. Sono convinto che si può migliorare. Vedo una squadra preparata e che ha capacità per fare bene. Sono sicuro che faremo un buon lavoro. Siamo già concentrati sulla partita contro la Sampdoria, sarà una partita importante".