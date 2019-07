In vista della semifinale di Coppa America contro l'Argentina, il difensore del Brasile, Thiago Silva, ha parlato di Leo Messi, prossimo avversario: "E' il miglior calciatore che ho visto giocare. Non ho visto Pelè, Zico o Maradona, mentre ho visto Ronaldo e Adriano, e ho giocato con Seedorf. Nessuno è come lui. Puoi studiarlo quanto vuoi, ma non potrai mai capire le sue qualità e la differenza che può fare".