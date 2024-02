Dal possibile acquisto dele l'interesse per l'ai guai con la giustizia per. Un- A riferirlo è Bloomberg, che spiega le motivazioni. Zilliacus è, un'azienda di cui era precedentemente a capo a Singapore, come dichiarato dalla Forza di Polizia della città-stato.- La Polizia di Singapore, si legge, ha dichiarato: "Dopo le indagini, diverse di tali relazioni finanziarie rilasciate da YuuZoo tra il 2015 e il 2016 sono state accusate di essere ingannevoli in modo sostanziale nel senso che hanno sovrastimato il fatturato di YuuZoo di 4,6 milioni di dollari USA a 18,8 milioni di dollari USA".- Lo scorso anno,, di cui la famiglia Glazer ha poi mantenuto la maggioranza cedendo solo il 25% a Sir Jim Ratcliffe. L'imprenditore finlandese aveva abbandonato la corsa convinto anche dalla reazione negativa dei tifosi inglesi.- Lo United ma non solo, perché. L'imprenditore finlandese ha ribadito più volte di esseree solo pochi giorni fa rimbalzavano dall'Inghilterra voci su un'a cedere il club, dichiarandosi allo stesso tempo non disponibile ad arrivare a 2,5 miliardi di euro complessivi come valutazione.