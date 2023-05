Tiago Pinto, general manager della Roma, ha analizzato così a Sky Sport la sfida che attende la Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia.



Sulla tifoseria.

“Tutti noi possiamo parlare di tutto, ma quello che vogliamo davvero è dare la gioia a queste persone. È questo che fa la differenza”.



Sul gruppo e Dybala.

“Penso che oggi Dybala, nel passato altri giocatori, tutti hanno mostrato senso di appartenenza con il club e con l’allenatore per il rapporto che hanno con lui. Penso a Smalling e Belotti che in passato hanno fatto un grande sforzo per giocare, oggi tocca a Dybala”.



C’è Totti a bordocampo:

“Qua a Roma parlare di Totti è speciale, è la storia della Roma e per noi è un onore che sia qui. Può dare un’energia speciale alla squadra”.



Lei pensa di aver capito cosa è Roma?

“Quando vado via potete dire che sono scarso e ho sbagliato. Ma non si può dire che non ho capito la piazza. Per me è un orgoglio aver rappresentato la Roma e aver lavorato la Roma. Per me sarà sempre un orgoglio aver fatto parte della storia della Roma”.