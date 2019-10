Il maltempo in Giappone ha ripercussioni anche nel mondo dello sport. La partita tra Italia e Nuova Zelanda in programma sabato a Toyota è stata annullata e archiviata con un pareggio (0-0) a tavolino. Così gli All Blacks si qualificano ai quarti di finale insieme al Sudafrica, invece gli Azzurri vengono eliminati dal Mondiale di rugby: "Avevamo il diritto di giocare, è un'imperdonabile mancanza di rispetto".



Il tifone Hagibis proveniente dalle Filippine mette a rischio anche il Gp di Formula 1 a Suzuka in programma domenica.