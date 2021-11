Va in scena questa sera l'ultimo appuntamento al "San Marino Stadium" per l'Inghilterra già qualificata, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, contro la Repubblica: i 1500 tifosi sbarcati a Rimini hanno deciso di ingannare l'attesa recandosi allo stadio, sulle gradinate del Romeo Neri, per assistere ai cinque gol con cui i biancorossi hanno liquidato l’Aglianese, nel Girone D di Serie D.



IL GEMELLAGGIO E I FIUMI DI BIRRA - Una presenza annunciata alla curva dai supporter di Sua Maestà, con la distesa di numerosi striscioni a cui i tifosi riminesi hanno risposto sventolando una bandiera con la croce di San Gregorio, per un gemellaggio particolarmente gioioso: poi in serata, tutti a riempire i pub della Riviera e a cantare accompagnati dal classico fiume di birra.