. Paul è il mio idolo, spero di rivederlo presto in campo perché giocatori così fanno bene al calcio. Sono tifoso juventino, ma non stavolta perché il Benfica ora è la mia casa e la mia testa e il mio cuore sono per questo club”. Queste le parole di Chera Tuttosport a settembre, alla vigilia della sfida di Youth League, l’andata della fase a gironi, tra la Juventus Primavera e il suo Benfica. Una rivincita, dopo la semifinale persa dai bianconeri nella stagione scorsa.