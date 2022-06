Dopo l’offerta scaduta nella giornata di sabato 25 giugno, la compagnia telefonica punterà ancora sul prezzo per attirare nuovi clienti. Mentre DAZN ha svelato un nuovo listino che prevede un prezzo base da 29,99 euro al mese con piano standard e un piano plus da 39,99 euro al mese, TIM ha deciso di spingersi ancora oltre«Costo di attivazione (da sostenere una sola volta): 19,99€, in promozione a 9,99€, per i clienti già in possesso del TIMVISION Box», si legge sul sito della piattaforma. Non solo, insieme a DAZN presente anche Infinity+ di Mediaset, con la visione di 12 partite della UEFA Champions League, con l’assenza solamente di quelle in esclusiva Amazon.In alternativa è presente – a un prezzo superiore – l’offerta TimVision Gold: 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022, poi 30,99 euro al mese per i successivi 12 mesi. Poi 45,99 euro al mese a partire dal 1° settembre 2023. In questo caso, oltre a DAZN e Infinity sono presenti anche Disney+ e Netflix.Come detto, non solo il prezzo incide. Ma è proprio su questo tema che TIM punta per spostare i clienti verso di sé e non verso DAZN, la piattaforma con la quale nel frattempo sta cercando di rivedere al ribasso il prezzo del minimo garantito (340 milioni all’anno) come contropartita l’esclusiva della app DAZN sul set top box TimVision.