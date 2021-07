Simone Tiribocchi, ex attaccante tra le altre dell'Atalanta, oggi commentatore tv per Dazn, parla a calciotoday.it di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter: "Se fossi un dirigente dell’Inter non ci penserei mai e poi mai a cederlo. In questo mercato folle, poi, saresti costretto a spendere 100 milioni per un attaccante che vale la metà di Lukaku. Uno come lui lo terrei, piuttosto farei dei sacrifici vendendo altri giocatori. È un leader silenzioso, si fa rispettare ed è amato dai compagni. È un giocatore dal quale ripartire e non certo da vendere“.