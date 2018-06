Lo ha perso per infortunio, ma non ha perso l'occasione di lodarlo. Tite-Douglas Costa: è sbocciato l'amore. "All’inizio della partita eravamo nervosi e incerti - ha raccontato ripercorrendo il match di ieri - sbagliavamo troppi passaggi facili e il ritmo era tutto sbagliato. Poi, penso alla ripresa dopo l’ingresso di Douglas Costa ed è stato uno spettacolo. Basta vederlo giocare, accelera, dribbla, va a destra, va a sinistra. Per me ha fatto tanti progressi alla Juventus, e sto parlando dal profilo tecnico e tattico".