“Lavoro e pazienza”. Accompagnato da uno scatto dell'allenamento odierno. Ismael Bennacer ha postato una foto sul proprio profilo Instagram che denota la sua situazione attuale. L'algerino è consapevole servirà ancora più impegno e concentrazione per ritagliarsi uno spazio centrale nel Milan. Fin qui il campione d'Africa con l'Algeria non ha convinto del tutto: sufficiente contro il Brescia, mediocre nelle uscite con Torino e Fiorentina. Il salto dall'Empoli al Milan, da un ambiente ovattato a uno pieno di pressioni, è stato più problematico del previsto ma c'è tutto il tempo per cambiare la storia di questa stagione, almeno a livello personale.



CHANCE CONTRO LA SPAL - I tanti impegni ravvicinati potrebbero portare Pioli a valutare qualche cambio di formazione in vista del delicatissimo impegno di giovedì sera a San Siro contro la Spal. Il tecnico emiliano valuta il rilancio di Bennacer, giocatore certamente più reattivo di Biglia e più portato a difendere aggredendo in avanti. Dall'ex Empoli potrebbero arrivare quelle geometrie e quella capacità di velocizzare l'azione che Lucas non è stato in grado di offrire nell'ultima esibizione contro la Roma. Il classe 1997 sarà chiamato a dare dinamicità a un reparto, quello di centrocampo, troppo spesso compassato e senza i giusti giri al motore.



CONQUISTARE IL MILAN - Sia da parte di Zvonimir Boban che d Paolo Maldini c'è grande fiducia nelle qualità di questo ragazzo formatosi anche nelle giovanili dell'Arsenal. Il direttore sportivo Frederic Massara è un suo grande estimatore, tanto che nel gennaio del 2019 aveva provato a portarlo alla Roma. Per Bennacer è arrivato il momento di rispettare le aspettative e far capire che l'investimento da 16 milioni fatto in estate per strapparlo all'Empoli è stato giusto, sia per il presente che in prospettiva. "Lavoro e pazienza" per prendersi il Milan.