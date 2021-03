Juve e Bayern Monaco in contatto. Non si parla del riscatto di Douglas Costa, che semplicemente non ci sarà. Gli argomenti in ogni caso non mancano e c'è un giocatore in uscita dal Bayern che interessa particolarmente il club bianconero: è Corentin Tolisso, che proprio alla Juve era stato soffiato nel 2017. Rapporti ottimi tra club e voglia di riscatto del giocatore, molto più che un piano B: Fabio Paratici ci prova.