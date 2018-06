Alban Lafont è pronto a lasciare il Tolosa, lo conferma lo stesso portiere classe '99 a L'Equipe: "Effettivamente, penso che sia arrivato per me il momenti di vedere altre cose. Ho fatto tre anni a Tolosa, ho la mia parte di responsabilità come tutti i giocatori: quest'anno è stato mentalmente difficile, finisco moralmente logoro, stanco. E' molto difficile alla mia età, questo tipo di situazioni... Devo vedere qualcos'altro per salire di livello. Pur rispettando il club che mi ha formato, aspiro ad andare più in altoò, giocare partite di alto livello ogni fine settimana e vincere. SPero che tutto possa essere bello quest'estate". Lafont, legato al Tolosa fino al 2020, piace alla Roma.