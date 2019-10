Tommaso Paradiso, cantautore romano, ex frontman dei The Giornalisti, parla dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Io credevo che quest'anno fossimo un po' più forti. La Lazio mi piaceva e mi piace ancora sulla carta, ma il livello del campionato si è alzato e quindi stiamo facendo più fatica di quanto pensassi. Basti vedere che anche le grandi vanno a pareggiare in campi difficili. Per fortuna a Firenze abbiamo una tradizione positiva ultimamente. Io sono un ottimista di natura che con la Lazio però va sempre cauto. Ma negli ultimi 20 minuti del Franchi vedevo che a centrocampo la palla finiva sempre a noi, eravamo padroni del campo e dentro mi sentivo che potevamo vincere. Poi non mi sono regolato sull'esultanza al gol di Immobile (ride ndr). Non avere paura? Tante canzoni che ho scritto si possono dedicare alla Lazio. Noi amiamo questa squadra e ci sta sempre l'associazione tra i biancocelesti e le canzoni d'amore".