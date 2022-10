Il ragazzo torna a casa. Fikayo Tomori questa sera affronterà il Chelsea, il club nel quale è calcisticamente nato, con il quale è diventato grande, del quale voleva diventare una bandiera. Il sogno di un bambino svanito nel giugno 2021, quando le strade si sono divise,Tomori ha scelto l'Italia e il Milan, vincendo lo scudetto, i Blues hanno investito oltre 120 milioni di euro per Kalidou Koulibaly e Wesley Fofana, senza però trovare le certezze che cercavano.In molti dalla parti di Cobhamche si sarebbe adattato senza problemi all'idea di calcio prima di Tuchel poi di Potter. Il ragazzo nato a Calgary, in Canada, è diventato una sicurezza del reparto difensivo del Milan, come raccontano i numeri:, più aggressivo.Ha alzato l'asticella, diventando uno dei migliori nel suo ruolo, in Italia e in Europa. Un rimpianto per il Chelsea, un enigma per la maggior parte degli inglesi che da mesi si fanno la stessa domanda: perché in nazionale gioca Maguire e non lui?