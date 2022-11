Il difensore del Milan Fikayo Tomori (foto Ansa) è stato protagonista di un Q&A per StarCasinò Sport. "Lo scudetto? Dopo la partita contro la Lazio è scattato qualcosa in noi: lì abbiamo capito che sì, potevamo vincerlo! Il segreto di questo Milan è la fame, la voglia di aiutarsi sempre e vincere tutti insieme. Il mio sogno? Vincere lo scudetto della seconda stella e la Champions League!".



Su Pioli: "Riceviamo tanto aiuto dal mister, dallo staff, da Maldini, da Massara e dai tifosi. C’è un ottimo feeling: andiamo avanti tutti insieme. Questo per me, come giocatore, è ideale. Con quale compagno ho legato di più? Con tutti: il Milan è una famiglia!". Su Ibrahimovic: "Zlatan? È una macchina e un ottimo professionista. Ho un rispetto enorme per lui: è un punto di riferimento straordinario per me". Su Leao: "Rafa è il giocatore che mi ha sorpreso di più: è così forte che nemmeno lui ha ancora capito le sue reali potenzialità".



Il centrale inglese ha poi svelato alcune curiosità, come il suo idolo di infanzia: "È Thierry Henry: era diverso, giocava con i guanti e i calzettoni sopra il ginocchio. Rivedo un po’ della sua classe in Rafael Leao. Gli avversari più difficili da affrontare? Ne dico tre: Lautaro, perché individua molti movimenti diversi per metterti in difficoltà, Abraham, perché mi conosce molto bene e da tanto tempo, e Vlahovic, perché con la sua struttura fisica è difficile da affrontare".