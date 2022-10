Una partita speciale per Fikayo Tomori. Di fronte avrà qualcosa di più di un semplice avversario ma una seconda casa, il Chelsea. Il difensore inglese è intervenuto in conferenza stampa.: "Non ci pensiamo. Quando scendiamo in campo vogliamo sempre fare il massimo per vincere. Siamo arrabbiati per non aver vinto all'andata, ora abbiamo un'altra opportunità. Non voglio pensare all'ultima partita, non era il Milan e non ero io. Però dobbiamo imparare da quella partita perché ci serve per crescere. Domani davanti ai nostri tifosi abbiamo l'opportunità per dimostrare di essere forti e che è stata solo una partita non giocata al massimo"."Certo, io do sempre il mio meglio. In ogni partita. La scorsa settimana non ci sono riuscito, ma il calcio ti dà sempre una seconda opportunità che vogliamo sfruttare al meglio per cancellare quel risultato. Vogliamo motivazioni che abbiamo sempre".: "Settimana scorsa è stata una brutta partita, non abbiamo fatto la nostra solita prestazione, a cui sono abituato da due anni. Non abbiamo dimostrato ciò che potevamo, ma per fortuna abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo allontanato quella prestazione. Domani vogliamo la rivincita e fare una grande prestazione"."Dopo la partita con il Chelsea ero arrabbiato, volevo dare tutto e quando ho segnato sentivo quelle cose. Ero agitato, felice... Era solo ciò che sentivo. Dopo la partita volevo cancellare quella prestazione e il gol è stata una grande soddisfazione".: "So che il Milan è una grande squadra, sono orgoglioso di essere qui. Sappiamo che siamo forti e che possiamo alzare il livello. Ognuno e collettivamente. Quando il Mister dà la squadra, andiamo in campo e diamo tutto per vincere. È l'unica cosa che possiamo fare, continuiamo così. Sento che possiamo vincere anche quest'anno, vediamo in futuro".