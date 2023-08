Partenza sprint per Sandro Tonali al Newcastle. Al centrocampista italiano sono bastati soltanto 5 minuti e 38 secondi per segnare il suo primo gol all'esordio in Premier League nella prima giornata di campionato inglese in casa al St James' Park contro l'Aston Villa.



Arrivato quest'estate dal Milan per 64 milioni di euro più bonus e un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2028, Tonali ha girato di prima in rete con una spaccata al volo un cross di Gordon dalla fascia sinistra.



Per la cronaca, dopo il momentaneo pareggio dell'Aston Villa con Moussa Diaby (attaccante francese ex Crotone e PSG arrivato per 55 milioni di euro dal Bayer Leverkusen), Isak ha riportato avanti i padroni di casa con una doppietta sul 3-1.