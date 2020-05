. Ma proprio a tutti. Come normale che sia per uno dei migliori talenti del nostro calcio, non è un caso se la Juventus e l'Inter sono in prima fila da tempo, l'idea di rimanere in Italia è sempre più forte. Insomma, il centrocampista del Brescia sarà al centro di un'asta e, la trattativa deve entrare nel vivo. Sandro aspetta, l'avvocato Beppe Bozzo lavora per il futuro di Tonali e ha la totale fiducia del suo assistito. Ma attenzione anche ad altri fattori.- Il presidente del Brescia,, più volte ha sottolineato che. Ma l'accordo tra club è un passaggio ovviamente altrettanto fondamentale: lacon il Brescia, l'Inter lo voleva addirittura in sinergia con la Samp due stagioni fa ai primi passi in Serie B, tutto questo ha un peso specifico nella rincorsa al centrocampista della Nazionale. Come lo hanno le parole di Cellino stesso nella sua ultima intervista a Tuttosport: "​La Juve è cresciuta molto con Agnelli e Paratici, l’Inter ha un proprietario straniero che non conosco, ma". Non è una frase casuale, perché il presidente del Brescia rispetta tutti ma ha un rapporto di lunga data con Marotta che può diventare. L'Inter come gli altri club si giocherà tutte le proprie carte col giocatore come col Brescia, ma questo fattore del legame dirigenziale ha il suo peso. Come la Juve non intende mollare di un centimetro. Uno dei tanti tasselli di un'operazione tanto affascinante quanto ancora allo stato iniziale: sarà l'estate di Tonali, senza dubbi.