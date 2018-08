Rinnovato per altri tre anni più opzione, il contratto con Sandrino Tonali!!!



Prima l'da protagonista, con quel secondo posto finale che ha lasciato un po' d'amaro in bocca; ora il rinnovo di contratto con il suo. Sandrofirma fino al(più l'opzione per un altro anno) ed è pronto a vivere una stagione da punto fermo della squadra di David. Lo scorso anno il gioiello classe 2000 è stato gettato nella mischia da Roberto, che da gennaio in poi, si è affidato al baby regista, da molti paragonato ad Andrea- Tre sono i club che da tempo hanno gli occhi su di lui:. I bianconeri si sono fermati a un semplice sondaggio, nerazzurri e giallorossi hanno approfondito, invece, il discorso, trattando con Cellino.: questa la richiesta del numero 1 delle Rondinelle, non soddisfatta dai due club. E ora?- 19 presenze, 2 gol e 2 assist la scorsa stagione. Ma si sa, parafrasando, "La seconda stagione è sempre la più difficile": ti prendono le misure, ti studiano, ti arginano. A 18 anni dovrà destreggiarsi tra pressioni, gabbie tattiche e rumors di mercato.. Una stagione da vivere da assoluto protagonista in una squadra ambiziosa per poi spiccare il volo. Tutti osservano e aspettano, compreso, che sa di avere in casa un piccolo tesoro.@AngeTaglieri88