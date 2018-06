Pietro Tonelli, il padre di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc parlando del futuro del figlio al Napoli.



Queste le sue dichiarazioni: "Io spero possa restare a Napoli e vivere un anno da protagonista, in tutte le competizioni. Napoli è una città straordinaria, spero che facciano dei bei lavori al San Paolo. Sarri gli ha insegnato tante cose, spero possa farlo anche Ancelotti. Non so che idea abbia Ancelotti di lui, ma sicuramente Lorenzo sta già pensando al prossimo campionato, si sta già dando da fare su un punto di vista fisico, si sta impegnando molto".