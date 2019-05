Luca Toni, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni - riportate da FirenzeViola.it - sul momento della squadra gigliata, invischiata nella lotta per la salvezza: " Nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Fiorentina in queste condizioni in questo momento, ma dipende ancora tutto dai viola e con questa partita potrebbero riscattare in parte questa annata molto brutta. Crisi? Non ho idea a cosa sia dovuta, ma la cosa più brutta è la spaccatura profonda con la proprietà ed è molto importante risanarla. Bisogna vedere i programmi della società, ma penso che i DV hanno speso tanto per la Fiorentina e dall'altra parte c'è una tifoseria calda che vuole solo il bene dei viola. Non meritano una situazione di classifica del genere e come minimo provare a lottare per l'Europa".