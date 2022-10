Torna l'appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com. Le ultime sulle scelte di Spalletti e Inzaghi in vista della doppia sfida di Champions rispettivamente con Ajax e Barcellona, le condizioni di Chiesa e Stankovic in pole per la panchina della Sampdoria. Curiosità: Gigi Di Biagio può diventare il nuovo allenatore di una nazionale.