Torna il nostro consueto appuntamento con le 5 migliori notizie della giornata, in una data speciale per gli appassionati di calcio. Tornano oggi infatti la Champions League e la Youth League, con le italiane che hanno iniziato male. È anche il giorno del primo esonero in Serie A: lo ha ufficializzato il Bologna. E il mercato potrebbe regalare un ultimo botto: Icardi al Galatasaray.