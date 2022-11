Torna l'appuntamento con le nostre Top 5 News, nell'edizione di oggi tanto mercato ma non solo. Un occhio puntato al Mondiale per capire se il centrocampista del Leicester Maddison riuscirà a partire con l'Inghilterra dopo l'infortunio di ieri. Rinnovo in arrivo col Psg per Verratti, l'Inter ha avviato i contatti per quello di Dzeko. Il Manchester è su Osimhen, la Sampdoria continua la crisi e spuntano i nomi di Ranieri e Iachini.