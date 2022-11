Torna l'appuntamento con le Top 5 news: le notizie più calde dalla redazione diOggi si parte daldove la Francia ha sceltoper sostituire Nkunku infortunato. E a proposito della Francia,è diventato il principale obiettivo di mercato del Manchester United al posto di...che a proposito ha incontrato il Bayern Monaco poco prima della celebre intervista. Il mercato di gennaio sarà quindi incandescente, ma se in casa Milan si aspetta il rientro diche lavora per rientrare, in casa Inter la possibilitàè legata al possibile addio di