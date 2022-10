Torna l’appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com. L'Inter è in vendita e sono 4 i soggetti che ne stanno analizzando i conti per poter presentare un'offerta. Ronaldo, sostituito contro il Newcastle non ha gradito e Ten Hag in conferenza ha ribadito le sue convinzioni, il caso mercato non si placa. Tielemans (in scadenza) e Malinovskyi (scontento) sono due occasioni mercato per gennaio. In campo presto tornerà Mike Maignan. Il portiere del Milan, unico nella storia rossonera dopo Dida ad essere stato inserito nella top 30 del Pallone d'oro lavora per esserci col Monza.