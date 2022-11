Consueto appuntamento con le notizie più importanti dalla redazione di Calciomercato.com. In casa Lazio ci sono novità sulle condizioni di Immobile in vista del derby, dall'altra parte della capitale Zaniolo torna a disposizione di Mourinho per l'Europa League. Occhio al mercato all'estero: il Barcellona pensa al sostituto di Xavi, l'Atletico Madrid può mettere Joao Felix sul mercato.