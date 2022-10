Nuovo appuntamento con le top 5 news di mattinata con la redazione di Calciomercato.com. In quest'edizione faremo il punto su trattative, affari e idee per gennaio: l'Udinese è vicina a Matheus Martins del Fluminense, Lotito vuole blindare Romero e la Roma ci riprova per Aouar. All'estero il Real di Ancelotti ha messo gli occhi su Gabriel Jesus.