Il mercato dei centrocampisti anima queste ultime ore del calciomercato: dall'accelerazione della Roma per Wijnaldum, all'interesse concreto del Chelsea per il gioiello dell'Inter Cesare Casadei, passando per le ultime su Milinkovic-Savic, Renato Sanches e Fabian Ruiz. Tutto nel nostro consueto appuntamento su calciomercato.com con le TOP5 news di giornata.