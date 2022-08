In poche ore sfumano due obiettivi per il Milan, che adesso vede complicarsi la ricerca al sostituto di Kessié. La Juve torna intanto su Kostic, il Napoli è vicino alla chiusura dell'affare Kepa, mentre la Roma monitora il mercato francese per l'eventuale uscita di Veretout. Tutto nel nostro consueto appuntamento su calciomercato.com con le TOP 5 news di giornata.