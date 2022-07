Ziyech e gli intrecci di mercato con De Ketelaere nelle strategie di Maldini e Massara per il Milan, il nome nuovo per la difesa della Roma sponsorizzato da Mourinho e le conseguenze dello stop di Pogba per la Juve. Questo ma non soltanto nel menù del consueto appuntamento giornaliero su calciomercato.com con le ultime novità sulle principali trattative.