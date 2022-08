Nuovo appuntamento con le Top 5 news di Calciomercato.com. Riflettori sono puntati sull'Atalanta: dall'Udinese arriva Brandon Soppy per la fascia, affare in dirittura d'arrivo con l'Udinese. Leandro Paredes manda messaggi alla Juve attraverso il suo profilo Instagram, Cesare Casadei dell'Inter si avvicina al Chelsea e il Milan studia il piano per arrivare a Ivan Ilic del Verona. All'estero, offerta del Barcellona per Bernardo Silva.