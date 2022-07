Il servizio a cura della redazione di Calciomercato.com sulle trattative più calde di giornata: sotto i riflettori il viaggio in Belgio terminato senza l'accordo tra Milan e Bruges per De Ketelaere, quindi il PSG che sembra aver trovato un difensore: l'Inter spera di poter trattenere Skriniar dopo aver perso Bremer. Caprari al Monza è un affare fatto, McKennie ammette di non poter silenziare le voci di mercato su un addio alla Juve e Luis Alberto, forse, ha finalmente modo di tornare in Spagna lasciando la Lazio. Il video-tg: