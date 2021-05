In viaggio tra Milano, la sua Milano, quella dove vorrebbe tornare, e, per stare vicino al marito, Wanda Nara infiamma il web, postando due foto e facendo partire un sondaggio tra i suoi seguaci: "La 1 o la 2?". In relax alla Spa, la showgirl argentina prima posta una foto con solo un tanga, in topless; poi una con lei, sempre di spalle, in costume. In attesa di conoscere il futuro di Icardi, pronto a lasciare il Psg, offerto a Milan e Roma, Wanda infiamma il web.