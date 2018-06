Afriyie Acquah è tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato. Il centrocampista ghanese non rientra più nei piani di Walter Mazzarri e lui stessa sogna una cessione in Inghilterra, un desiderio tutt'altro che nascosto ma che il mediano ha pubblicamente rivelato ai microfoni di Ghanaweb.com.



"Sogno di giocare in Inghilterra. Ogni giorno prego perché in futuro possa avere l’occasione di giocare lì - ha dichiarato Acquah, che la scorsa stagione è stato vicino alla cessione al Birmingham - la mia squadra preferita inglese? Non ce l’ho. Ma mi immagino di giocare nel Chelsea o nell’Arsenal“.