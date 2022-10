Sembrava chearrivasse al derby con unnelle migliori condizioni possibili, senza squalificati né infortunati. L'infermeria invece si è riempita pian piano: si è fermato prima, poi, infine. Lo staff medico granata spera fino all'ultimo di poter recuperare alcuni di loro, il centrocampista è alle prese con la febbre e se scenderà oggi pomeriggio sarà almeno in panchina. Per Sanabria è previsto un test a poche ore dall'inizio della partita, per verificare se il problema muscolare che lo ha bloccato negli ultimi giorni è superato ma anche lui andrà al massimo in panchina.E' così che il Torino si ritroverà a giocare il derby senza un attaccante di ruolo ma con un trequartista adattato a falso nove. "Abbiamogiocheranno tre di loro cinque in attacco" ha spiegato Juric. Colui che dovrebbe giocare in posizione più avanzata è, un titolatissimo di questo Torino che finora è stato anche il miglior marcatore in campionato con tre reti segnate. Sanabria, se dovesse recuperare, potrà al massimo entrare a partita in corso nel caso in cui ce ne fosse bisogno.Per quanto riguarda il resto della formazione, tra i pali sarà confermatononostante le incertezze che hanno caratterizzato le ultime partite: Juric si fida del gigante serbo e al momento non ha intenzione di fare dei cambi tra i pali. Davanti al numero 32 granata ci sarà la consueta linea a tre consul centrodestra,sul centrosinistra e uno train mezzo:con l'italiano, è reduce da un'ottima partita contro l'Empoli e Juric sembra avere l'interazione di metterlo in marcatura su. A centrocampo, senza, toccherà ancora una volta a, mentre sulle fasce dovrebbero essere confermai Aina a destra e Lazaro a sinistra, anche se Vojvoda potrebbe alla fine vincere il ballottaggio con l'austriaco. Detto difalso nove, alle sue spalle giocheranno: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic.