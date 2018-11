Questo pomeriggio il Torino è tornato ad allenarsi per la prima volta dopo la sconfitta interna contro il Parma. Prima del lavoro sul campo, negli spogliatoi del Filadelfia si è tenuto un lungo faccia a faccia tra il tecnico Walter Mazzarri e i suoi giocatori: un confronto in cui si è analizzato tutto ciò che è stato sbagliato nell'ultimo turno di campionato.



L'allenatore toscano spera che quanto detto oggi tra le mura del Filadelfia possa servire a evitare futuri ko e prestazioni simili a quella dello scorso sabato contro il Parma. All'allenamento erano presenti tutti i calciatori granata, fatta ovviamente eccezione per quelli impegnati con le rispettive nazionali.