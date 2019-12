Questa mattina, al Filadelfia, sono stati appesi alcuni striscioni proprio contro i dirigenti e l'allenatore granata.Da settimana ormai prosegue la contestazione e questo pomeriggio, in segno di protesta, i gruppi della curva Primavera (ma anche molti singoli tifosi) non assisteranno alla partita contro la Fiorentina ma resteranno al di fuori dello stadio. Altri si sono invece dati appuntamento in un pub in centro città. Allo sciopero del tifo parteciperanno per solidarietà anche i tifosi viola (gemellati proprio con quelli granata).