Sono iniziato allo stadio Filadelfia i lavori per la costruzione della sala mensa, la sala relax e la sala riabilitativa. La spesa totale per il completamente delle tre aree, volute da Ivan Juric, è di 600.000 euro.



La spesa per la sala mensa e l'area ristorazione è di 400.000 euro e sostenerla è lo sponsor Beretta. Il costo della sala relax e della sala riabilitativa è invece di 200.000 euro che verranno pagati dal Torino. La fine dei lavori è prevista per l'estate.