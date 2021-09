Dopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia, il Torino quest'oggi è tornato ad allenarsi al Filadelfia per iniziare a preparare la partita contro la Juventus di sabato. Oltre ai vari Izzo, Pjaca, Belotti, Praet e Zaza, da tempo alle prese con i rispettivi infortuni, non ha potuto allenarsi regolamento con i compagni nemmeno Cristian Ansaldi.



Il terzino argentino ha accusato un un trauma contusivo al ginocchio sinistro e per questo oggi ha svolto solamente delle apposite terapie.